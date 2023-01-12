Trafik Ana Projesi ile Ankaralı anneler bilinçlendirildi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Ankaralı annelere Trafik Ana Projesi çerçevesinde trafik eğitimi verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından anne ve anne adaylarına Trafik Ana Projesi tanıtıldı. Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen proje ile çocuk gelişiminde en önemli aşamalarından olan annelerin trafik güvenliği konusunda farkındalıklarının artırılıp, geleceğin güvenli yol kullanıcılarının yetiştirilmesi hedeflendi. Proje çerçevesinde verilen eğitimde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Güvenliği Eğitmeni Başpolis Fikret Gündüz, trafik güvenliğine dikkat çekerek okul servis araçları ile toplu taşıma araçlarında güvenli yolculuğun, sokaklarda güvenli yürüme ve güvenli geçiş yerlerinin önemini vurguladı.

Eğitim kapsamında Gündüz, Projenin amacının, çocukları anneleri aracılığıyla Trafik güvenliği eğitimlerinden geçirerek, geleceğin sürücüleri, geleceğin yol kullanıcıları olan çocukları trafik güvenliği konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek olduğunu belirtti. Projede ağırlıklı olarak yaya güvenliğinin üzerinde durduklarını aktaran Gündüz, “2022 yılı 4 aylık süreç içerisinde toplamda 47 merkezde 5 bin 590 katılımcıya ulaştık. Bu sadece çocuk bazında değil anneler babalar olarak da düşünüldüğü zaman çok kapsamlı bir katılımcı kitlesine ulaştık. Bu projeyi oluşturmadan önce Ankara ve Türkiye’de yaya kazaları üzerinde bir inceleme çalışması yaptık. Bu çalışmada yayaların karışmış olduğu yaralamalı ve ölümlü kazalarda yayaların en fazla yapmış olduğu ihlallerin başında güvenli geçit yerlerinin olmadığı için karşıya geçme konusunda yapmış oldukları hatalar. Bu doğrultuda yayalarımızı bilinçlendirdiğimizde yayaların karışmış olduğu ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının yüzde 50 oranında azalacağını düşündüğümüz için bu çalışmayı başlattık” diye konuştu.

“Proje sonunda yapmış olduğumuz anket çalışmalarında yüzde 97 oranında bir memnuniyet olduğunu gördük”

Proje çerçevesinde çok güzel geri bildiriler alındığını söyleyen Gündüz, “Projede yer alan 18 yaşından 65 yaşına kadar olan yaş grubu var. 60 yaşındaki teyzelerimizden de çok güzel geri bildirimler aldık. Aynı zamanda genç kuşaktan katılımcılarımızdan da geleceğe yönelik olumlu mesajlar aldık. Proje sonunda yapmış olduğumuz anket çalışmalarında yüzde 97 oranında bir memnuniyet olduğunu gördük. Özellikle de geri bildirimlerde birçok konuda ve yayaların kesinlikle bilmesi gereken trafik güvenliği konusunda katılımcıların eksik veya yanlış bildiklerini fark ettik” açıklamasında bulundu.

Şimdiye kadar 4 ilçe belediyesine bağlı kadın meslek edindirme kurslarında bu hedef kitleye ulaştıklarını söyleyen Gündüz, katılımcıların belediye başkanlarıyla gerekli koordinasyonlar yapılarak oluşturulmuş gruplar olduğunu ve toplamda 47 merkezde bu gruplara ulaştıklarını ifade etti.

“Bir eğitim vermeden önce ön bilgi yoklaması yapıyoruz”

Gündüz, proje çerçevesinde katılımcılara bir ön test yaptıklarını vurgulayarak, “Herhangi bir eğitim vermeden önce bir ön bilgi yoklaması yapıyoruz. Burada katılımcıların yaya güvenliği üzerinde bilgilerini yokluyoruz. Ardından eğitimi bitiriyoruz. Eğitim bittikten sonra da bir son test uyguluyoruz. Eğitimin ardından da katılımcıların bilgi düzeyi ne kadar olduğunu öğrenmek içinde son test uygulaması yapıyoruz ve eğitim çalışmasını bitiriyoruz” dedi.

“Trafik Ana Projesi ülkemizde ilk defa ilimizde İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde oluşturuldu”

Proje’nin Türkiye’de İlk defa yapılan bir çalışma olduğunu ifade ederek, “Trafik Ana Projesi ülkemizde ilk defa ilimizde İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde oluşturulup diğer illerimize de örnek olması için şu an pilot çalışmaları devam eden bir proje. Farklı kategoride ister çocuklar olsun ister sürücüler olsun yürütmüş olduğumuz çalışma ve projeler var. Fakat kadınlara ve annelere yönelik hazırlanan ilk proje olarak Ankara İl Emniyet olarak yapmaktayız” şeklinde konuştu.