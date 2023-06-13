Gölpazarı İlçe Halk Eğitim Merkezi’nde, ’Trafik Dedektifleri Bilgi Yarışması’ ödül töreni düzenlendi.

Programda, trafik güvenliği konusunda yapılan konuşmalar ve sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Tören, Gölpazarı İlçe Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Belediye Başkan Vekili Ufuk Bozkan, protokol üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Programda trafik kurallarına uyulması ve trafik güvenliğinin önemi vurgulandı. Sinevizyon gösterimiyle de trafik konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Yarışmada başarılı olan öğrencilere ödülleri, törende protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Öğrencilerin trafik bilincinin artırılmasına katkı sağlamaları ve trafik güvenliği konusunda gösterdikleri başarılar övgüyle karşılandı.

Gölpazarı İlçe Halk Eğitim Merkezi’nin düzenlediği Trafik Dedektifleri Bilgi Yarışması Ödül Töreni, trafik bilincinin geliştirilmesi ve trafik güvenliği konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik önemli bir etkinlik olarak değerlendirildi.