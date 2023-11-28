Trafik denetiminde 8 sürücüye idari para cezası yazıldı

Bilecik'te polis ve jandarma ekiplerinin müşterek trafik denetimlerinde 8 sürücüye idari para cezası verildi.

Trafik denetiminde 8 sürücüye idari para cezası yazıldı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Bilecik’te polis ve jandarma ekiplerinin müşterek trafik denetimlerinde 8 sürücüye idari para cezası verildi.

Bölge Trafik Denetleme ekipleriyle jandarma ile müşterek olarak yapılan dron uygulamaları ile 21 araç ve sürücüsü havadan denetlendi. Gülümbe yolu Sakarya istikametinde gerçekleşen faaliyette, geçmenin yasaklandığı yerlerde sürücünün önündeki aracı geçmesi ve muayenesi yapılmamış araç ile trafiğe çıkmak gibi sebeplerle 8 sürücüye trafik idari para cezası tanzim edildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman