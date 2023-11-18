Trafik Jandarmadan ''Okulumda Güvendeyim'' projesi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik jandarma timleri öğrenciler ile buluşmaya devam ediyor.

Trafik Jandarmadan ''Okulumda Güvendeyim'' projesi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik jandarma timleri öğrenciler ile buluşmaya devam ediyor.

Trafik jandarma timleri ‘’Okulumda Güvendeyim’’ projesi kapsamında Yeniköy ve Küplü Köyü ilkokullarında öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere trafik bilinci ve sorumluluğunun kazandırılması konusunda eğitimler verilirken aynı zamanda öğrenci ve velilere çeşitli broşür ve dokümanlar dağıtıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Proje kapsamında okulları gezen Trafik Jandarma Timleri öğrencileri ve velileri bilinçlendirmeye devam ediyor.