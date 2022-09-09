Trafik kazalarındaki azalış dikkat çekiyor

Türkiye’de trafik kazalarındaki azalış göze çarpıyor. Geçen ay ülkemizde 44 bin 179 trafik kazası yaşanırken, 2022 yılının ilk 8 ayında toplam 313 bin 618 kaza meydana geldiği görüldü. Bu kazaların 127 bin 885’inin sürücü kaynaklı sebeplerden dolayı oluştuğu görüldü. TÜİK istatistiklerine göre Türkiye’de 2021 yılında ise toplam 1 milyon 186 bin 353 adet trafik kazası meydana gelmişti.

Medya takip kurumu Ajans Press’in Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı (trafik.gov.tr) verilerinden elde ettiği bilgilere göre 2022 yılının ilk 8 ayında toplam 313 bin 618 trafik kazası yaşanırken, bu kazaların 127 bin 885’inin sürücü kaynaklı sebeplerden dolayı meydana geldiği görüldü. Kazaya neden olan diğer unsurlar ise yaya, araç, yol ve yolcu olarak belirlendi. Bu kazalarda bin 469 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 188 bin 959 kişi ise yaralandı. Ülke genelinde uygulanan trafik cezalarının adetsel dağılımı incelendiğinde ise yaya, yolcu, sürücü ve araç plakası olmak üzere bu süre zarfında 14 milyon 391 bin 751 ceza kesildiği saptandı. En çok trafik cezasının ise 11 milyon 862 bin 164 ile araç plakalarına kesildiği gözlendi. Sadece 2 aylık bir süreçte trafik cezalarının 4 milyondan fazla arttığı kaydedildi.

Trafik kazaları ile ilgili basına 120 bin 759 haber yansıdı

Ajans Press, trafik kazaları ile alakalı medyaya yansıyan haber adetlerini çıkardı. Ajans Press’in yazılı ve online basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2022 yılı içerisinde trafik kazaları ile alakalı basına 120 bin 759 haber yansıdığı tespit edildi. Yapılan haber incelemesinde aynı gün Mardin, Gaziantep, Rize, Antalya, Afyonkarahisar, Manisa ve Ordu’da meydana gelen feci kazalarının gündemde oldukça yer aldığı gözlendi.