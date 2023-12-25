Trafik kazası geçiren Belediye Başkanı Suer görevine başladı

Trafik kazasını hafif yaralı olarak atlatan Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer taburcu olduktan sonra görevine başladı.

Dün akşam Gölpazarı Reşadiye Mahallesi Hüseyin Kıvrıkoğlu Caddesi’nde Belediye Başkanı Hayri Suer’in kullandığı 34 BLL 489 plakalı makam aracı ile M.Y.’nin kullandığı 11 BA 556 otomobil çarpışmış ve başkan ile diğer araçta bulunan şoför M.Y. hafif yaralanmıştı. Yaralılar Gölpazarı Devlet Hastanesi’ne daha sonra kontrol amaçlı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından taburcu edildiler. Taburcu olan Belediye Başkanı Hayri Suer, bugün göreve başladı.