Trafik Kazası Tamamlayıcı Sağlık Sigortası çekici yardım hizmeti ile Quick Sigorta'da daha cazip

Geçtiğimiz yıl sağlık alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekleyip Trafik Kazası Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı piyasaya sunan Quick Sigorta, bu kez ürünü geliştirerek daha da cazip hale getirdiğini duyurdu.

Yaş, cinsiyet ve il ayrımı olmaksızın sigortalı başına 500 TL prim ile sunulan ürün, yapılan geliştirmeyle birlikte kaza ve arıza halinde aracın çekilmesi ya da vinçle kurtarılması hizmetlerini teminat kapsamına alıyor. Bunlar yılda birer kez ve maksimum 3 bin TL ile sınırlı. Halihazırda kaza olmasa dahi sigortanın sunduğu ek sağlık hizmetlerinden faydalanmanın mümkün olduğu bu ürün; online diyetisyen, online psikolojik danışmanlık, online 7/24 tıbbi danışmanlık ve evde tıbbi bakım organizasyon hizmetlerini limitsiz olarak poliçe kapsamında ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor.

Türkiye sınırları içerisindeki karayolu ağında, kaza tespit tutanağı ile belirlenmiş trafik kazaları sonucu ortaya çıkmış yatarak tedavi giderlerini karşılayan Trafik Kazası Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ister yaya, ister sürücü, isterse yolcu olsun sigortalılarına sağlık sigorta güvencesi sunuyor.

Üstelik ürün için araç sahibi olma şartı aranmıyor. Kişiler, kendileri ve aileleri için de Trafik Kazası Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırabiliyor.