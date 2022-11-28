Trafik kazasında ağır yaralanan kedi, ameliyatla hayata döndürüldü

Bursa’da trafik kazasında gözünü kaybeden ve çenesi kırılan kedi, başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Bursa’da trafik kazası sebebiyle gözünü kaybeden ve çenesi dağılan kedi, hayvanseverler tarafından Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ne getirildi. Yapılan ameliyatların ardından sağlığına kavuşan kedi, sokaklara döneceği günü bekliyor.

Kaybettiği gözünün yerine yağ doku yerleştirilen kediye renginden dolayı ’çiko’ ismini koyduklarını belirten Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde Veteriner Hekim Ayşe Yazıcı, ”Göz küresi yerinde değildi. Çenesinden birkaç kırığı vardır. Yaşadığı kazadan birkaç gün sonra bize getirilmiş. Ameliyatta gözünü yerinden almak zorunda kaldık. Yerine yağ doku ve protez yerleştirdik. Göze konulan protezler gibi değil de, yağ doku olarak görünecek. Bugün keyfi yerinde, biraz yaş mama da yedi. İnanılmaz uysal bir kedi. Renginin çikolataya benzemesinden dolayı da adını çiko koyduk. Tedavi süreci tamamlandıktan sonra yaşadığı bölgede hayatına devam edecek” dedi.