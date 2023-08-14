Trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yaşam savaşını kaybetti

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan şahıs, yoğun bakımda bir haftadır süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 8 Ağustos Salı günü saat 00.30 sıralarında Orhangazi ilçesi Göl yolu üzerinde meydana geldi. Göl istikametinden Orhangazi istikametine gitmekte olan F.D. (45) idaresindeki 16 BOC 585 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Musa Kömürcü (40) idaresindeki 16 BCU 536 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Kömürcü ile arkasında yolcu olarak bulunan Ayşe Çengel (39) yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılardan Musa Kömürcü, daha sonra Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek, burada yoğun bakıma alındı. Bekar olduğu öğrenilen Kömürcü, yaklaşık 1 haftadır süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kömürcü’nün cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kaza sonrasında aracını olay yerinde bırakarak kaçan otomobil sürücüsü F.D.’nin yakalanması polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.