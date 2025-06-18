Trafik kazasında hayatını kaybeden arkadaşları için anı köşesi hazırladılar

Bilecik’in Osmaneli Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğretmen ve öğrencileri, geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden 2 öğrenci için hazırlanan anı köşesine duygularını yazarken, hüzün dolu dakikalar yaşandı.

Kaza, 5 Haziran günü Bilecik’in Osmaneli ilçesi Haceloğlu Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Yaşar Kenan Özay’ın (17) kullandığı 11 ACK 617 plakalı motosiklet, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan aynı okul öğrencisi Emine Aydın’a (19) çarpmıştı. Yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan Özay, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne, Aydın ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti. Geçtiğimiz gün Emine Aydın, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Yaşar Kenan Özay ise kazadan bir kaç gün sonra Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

Acı gerçek sonradan ortaya çıktı

İkisi de Osmaneli Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olan gençlerin ölüm haberi okul arkadaşlarına büyük üzüntü yaşatmıştı. Arkadaşları sıraların üzerine fotoğraf karelerini koyarken, çiçekler bırakmışlardı.

Hayatını kaybeden arkadaşları için anı köşesi oluşturdular

Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğretmen ve öğrencileri, motosiklet kazasında hayatını kaybeden 2 öğrenci için okulda Mevlid-i Şerif programı düzenledi. Kazada hayatlarını kaybeden öğrenciler Emine Aydın ve Yaşar Kenan Özay için düzenlenen anma programına; Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Belediye Başkanı Bekir Torun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve hayatını kaybeden gençlerin aileleri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda mevlit okundu ve dualar edildi. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler arkadaşları için hazırlanan anı defterlerine duygularını yazarak arkadaşlarını yad ettiler.