Trafik kazasında hayatını kaybeden genç defnedildi
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dün D-100 karayolunda tır ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden genç, Hendek ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde dün D-100 karayolunda tır ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden genç, Hendek ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Dün akşam saatlerinde Akyazı ilçesi D-100 karayolu Ormanköy Mahallesi mevkiinde H.D. idaresindeki tır ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan Emirhan Çıbık (18) ile S.K. (19) yaralanmıştı. Yaralılar, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırıldı. Emirhan Çıbık, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çıbık’ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Hendek Merkez Camii’nde kılınan namaz sonrasında Hendek Merkez Yeni Mezarlığı’na defnedildi.