Trafik kazasında hayatını kaybeden hemşire son yolculuğuna uğurlandı

Rize’de trafik kazası neticesinde hayatını kaybeden hemşire, memleketi Sakarya’nın Taraklı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Rize merkeze bağlı Bağdatlı Mahallesi’nde meydana geldi. Yusuf Ö.’nün kullandığı 53 DZ 665 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan hemşire Enise Gürsoy’a (23) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan hemşire yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Gürsoy, kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rize Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Gürsoy’un cenazesi memleketi Sakarya’nın Taraklı ilçesinde getirildi. Gürsoy, Kemaller Mahallesi Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında ise mahalle mezarlığına defnedildi.