Trafik kazasında hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Burak Topçu son yolculuğuna uğurlandı

Amasya’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Burak Topçu’nun cenaze namazı Beyoğlu’nda kılındı. Namaza, ailesi ve yakınlarının yanı sıra tiyatrocu dostları da katıldı. Topçu’nun büyük kızı Aleyna’nın, babasının tabutu başında Kuran-ı Kerim okuduğu görüldü.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde önceki gün meydana gelen kazada hayatını kaybeden “Baş Belası” tiyatro oyunu ekibinden Burak Topçu (42) için Beyoğlu’nda cenaze namazı kılındı. Kulaksız Emir Efendi Camii’nde kılınan namaza Topçu’nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra, tiyatrocu dostları da katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da cenaze namazına çelenk gönderdi.

Babası için Yasin-i Şerif okudu

Burak Topçu’nun eşi Nihal Topçu’nun tabuta uzun süre sarılıp ağladığı, büyük kızı Aleyna’nın ise tabutu başında Kuran-ı Kerim okuduğu görüldü. Bir süre fenalık geçiren babası Selahattin Topçu ise cenaze namazı kılınırken güçlükte ayakta durabildi.

Amasya’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Burak Topçu ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasköy Mezarlığında toprağa verildi.