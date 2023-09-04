Trafik kazasında ölen çift son yolculuğunu uğurlandı

Balıkesir’in Havran ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklette bulunan güvenlik görevlisi ve eşi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden çift son yolculuklarına birlikte uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Havran Çamdibi Kavşağında güvenlik görevlisi Adil Dağlı (41) idaresindeki 10 AIH 603 plakalı motosiklet ile B.D. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kaza nedeniyle bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, motosiklet sürücüsü Adil Dağlı olay yerinde, arkada oturan eşi Vildan Dağlı (41) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası takla atan otomobil sürücüsü ise tedavi altına alındı.

Morgtan yakınları tarafından alınan Dağlı çiftinin cenazeleri, Edremit Camivasat Mahallesindeki evlerinin önüne getirilerek helallik alındı. Aydın ve Vildan Dağlı çifti, Şentürkler Camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Edremit yeni mezarlığında akrabaları, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.