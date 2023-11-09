Trafik kazasında şehit olan bekçi için Ankara Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi

Ankara’da trafik kazasına müdahale ettiği sırada bir otomobilin çarpması sonucu şehit olan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Halil Kara için Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde resmi cenaze töreni düzenlendi.

Gece saatlerinde Yenimahalle ilçesi Demetevler Lalegül Kavşağı’nda meydana gelen kazaya müdahale eden Çarşı ve Mahalle Bekçisi Halil Kara, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye götürüldü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kara şehit oldu. Genç bekçi için Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde resmi cenaze töreni düzenlendi. Kara’nın naaşı, törenin ardından gözyaşları arasında cenaze namazı için Ahmet Hamdi Akseki Camii’ne götürüldü. Kara’nın Karşıyaka Mezarlığı’ndaki şehitlikte defnedileceği bildirildi.