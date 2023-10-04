Trafik kurallarını oyunlarla öğrenecekler

Süleymanpaşa Belediyesi, çocukların trafik kurallarını ve güvenliğini eğlenceli ve etkili bir şekilde öğrenmeleri amacıyla hazırladığı Trafik Park projesini hayata geçiriyor. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, yapımı devam eden projeyi yerinde inceleyerek çalışmalarla ilgili olarak ilgili personelden bilgi aldı.

Trafik Park projesi, çocuklara trafik kurallarını uygulamalı bir şekilde öğretmeyi amaçlıyor. Proje, çocukların trafikte nasıl güvenli ve bilinçli davranmaları gerektiğini anlamalarına yardımcı olacak etkileşimli eğitim alanları içeriyor. Trafik Park projesinin tamamlanmasıyla birlikte, çocuklar trafik kurallarını oyunlar ve etkinlikler aracılığıyla öğrenecekler. Ayrıca, bu parkta trafik işaretleri ve yolların mini bir modeli bulunacak, böylece çocuklar trafik deneyimi yaşayacaklar.

“Kısa sürede çocuklarımızın hizmetine sunacağız”

Başkan Uzunlar, projenin önemini vurgulayarak, "Çocuklarımızın trafik kurallarını daha iyi anlayabilmeleri için eğlenceli ve etkili bir öğrenme ortamı oluşturmak istedik. Trafik Eğitim Parkı, çocuklarımıza trafik güvenliği konusunda bilinç kazandırmada büyük bir rol oynayacak. Titizlikle ve hızla uygulanacak projemizi kısa sürede çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.