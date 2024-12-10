Trafik lambalarında can verdi

Bursa Yenişehir-İznik yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı ise yaralı olarak kurtuldu.

Trafik lambalarında can verdi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa Yenişehir-İznik yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı ise yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, sabah saatlerinde Yenişehir İznik yolunda trafik lambalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 H 4730 plakalı otomobil sürücüsü Serkan Yıldızhan, direksiyonun hakimiyetini kaybetti. Lambalara çarparak duran otomobilde, sürücü Yıldızhan hayatını kaybederken, yanındaki Hüseyin Şen ise yaralı olarak Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.