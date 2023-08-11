Trafik polisinden örnek davranış

Bursa'da bir trafik polisi arıza yapan aracın yol dışına alınmasına yardım etti. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Trafik polisinden örnek davranış
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Bursa’da bir trafik polisi arıza yapan aracın yol dışına alınmasına yardım etti. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi üzerinde arıza yapan aracı gören trafik polisi, örnek bir davranışa imza atarak trafiğin aksamaması için vatandaşlarla beraber aracı itti. O anlar kamera ile kaydedilirken, trafik polisinin örnek davranışı takdir topladı.