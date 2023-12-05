Trafik polislerinden kış lastiği denetimi

Ayvacık Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, kış lastiği zorunluluğu kapsamında denetimler gerçekleştiriyor.

Ayvacık ilçesinde ve şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda 01 Aralık-01 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluğu bulunuyor. Bu kapsamda Ayvacık Bölge Trafik İstasyon Amirliği ve Ayvacık Emniyet Müdürlüğü trafik polisleri, Ayvacık ilçesinde araçlarda kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

Kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sahiplerine para cezası uygulandığı öğrenildi.

Denetimi gerçekleştiren Ayvacık Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Kürşad Okutan sürücüleri uyararak, kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağladığını ifade etti. Okutan ayrıca, 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmak yolcu ve eşya taşıyan araçlar için yasal bir zorunluluk olduğunu ifade ederek, herkesin bu sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Ekipler, bölgede denetimlerini aralıksız sürdürüyor.