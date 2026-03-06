Trafikte hem drift hem de makas attılar: Ehliyeti daimi olarak iptal edildi

İstanbul Başakşehir’de trafikte zaman zaman drift zaman zaman da makas atan sürücüler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yakalanan 5 sürücüye toplamda 190 bin lira para cezası kesilirken, sürücülerden birinin ehliyeti daimi iptal edildi.

Başakşehir’de trafikte makas ve drift atarak hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye hiçe sayan sürücülerin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye çalışmaları kapsamında; görüntüleri sosyal medyada paylaşılan ve tehlikeli şekilde şerit değiştiren sürücülerin kimlikleri tespit edildi. Sürücülerin Ö.A. H.H.A. S.K. E.G. ve T.L.K. olduğu belirlendi. Sürücülere "tehlikeli şerit değiştirmek", "yakın takip", "drift atmak", "saygısızca araç kullanmak"tan toplam 190 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca sürücü H.H.A.’nın ehliyeti daimi iptal edildi. Ö.A.’nın ise sürücü belgesine 60 gün süre ile geçici olarak el konulurken, araç ise 60 gün trafikten men edildi. Ö.A. hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi.