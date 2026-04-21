Trafikte kavga eden 2 sürücüye 360 bin TL ceza

Sakarya’nın Hendek ilçesinde trafikte tartıştıkları gerekçesiyle araçlarından inerek kavga girişiminde bulunan 2 sürücüye toplam 360 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetlerine el konulurken, araçları da trafikten men edildi.

Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana gelen olayda, trafikte yaşanan anlaşmazlık sebebiyle araçlarından inen iki sürücü birbirlerinin üzerine yürüyerek tartıştı ve saldırı girişiminde bulundu. Durumu fark eden polis ekipleri olaya müdahale ederek şahısları emniyete götürdü. Yeni düzenlemeyle yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde araçtan inerek saldırı girişiminde bulunan iki sürücüye kişi başı 180 bin TL olmak üzere toplam 360 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken, her iki araç da 60 gün süreyle trafikten men edilerek bağlandı.

Öte yandan, sürücüler hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldığı ve ifadelerinin alındığı öğrenildi.