Trafikte tartıştığı sürücüye böyle saldırdı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafikte aracından inen sürücü, tartıştığı diğer sürücüye yumruk ve tekmeyle saldırdı. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Trafikte tartıştığı sürücüye böyle saldırdı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde trafikte aracından inen sürücü, tartıştığı diğer sürücüye yumruk ve tekmeyle saldırdı. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Olay, Sultan Orhan Mahallesi İlyasbey Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte hafif ticari araç sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın devamında hafif ticari araçtan inen sürücü, otomobil sürücüsüne yumruk ve tekme attı. Bir vatandaş araya girerek, ticari araç sürücüsünü sakinleştirmeye çalıştı. O anlar ise vatandaş kamerasına yansıdı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman