Trafikte tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı: Yüzüstü uzanarak motosiklet sürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerine yattığı motosikletlinin tehlikeli seyrettiği anlar amatör kameraya yansıdı.

Trafikte tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı: Yüzüstü uzanarak motosiklet sürdü
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Bursa’nın İnegöl ilçesinde üzerine yattığı motosikletlinin tehlikeli seyrettiği anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, İnegöl ilçesi Bursa-Ankara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan kasksız sürücü, motosikletin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti bir süre bu şekilde kullanan ve zaman zaman hızını 100 kilometreye kadar çıkaran sürücüyü görenler o anları görüntüledi.