Trafikte ters yönde geri geri giden araç kamerada

İstanbul Basın Ekspres yolunda trafikte ters yönde ve geri geri giden otomobil, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay bugün Basın Ekspres yolunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre yola ters yönden giren bir araç, geri geri gitmeye başladı. Sürücü ters yönde hareket ederek hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye düşürdü. O anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi.