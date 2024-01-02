Trafikteki tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi: O anlar kamerada

Tekirdağ Çorlu’nun en işlek caddesinde seyir halindeki otomobillerin arkasına tutunarak yolculuk etmek isteyen bir grup patenli genç canlarını tehlikeye atarken, görenleri de çileden çıkarıyor. O anlar vatandaş tarafından görüntülendi.

Şinasi Kurşun Caddesi ile Bülent Ecevit Bulvarı ışıklar dönel kavşakta 5 kişilik genç grubu, trafiği hiçe sayarken, kullandığı patenlerin amacı dışına çıktıkları görüldü. Keyif çattığını sanan 5 genç, başına gelebilecek kaza tehlikesine bile aldırış etmedi.

Sürücüler de kayıtsız kaldı

Cumhuriyet Parkı mevkiinde paten tutkunu 5 genç, Santral istikametine seyreden otomobillere tutundu. Yeşil ışıkta hareketlenen otomobillerin arkasına tutunarak trafiği tehlikeye düşürmesi, büyük tepki çekti. Gençlerin patenle tehlikeli yolcuğu, o anları gören yaya ve araç sürücülerinin tepkisini çekti. Araç sürücülerinin de umursamaz gençlere kayıtsız kaldığı gözlendi.

Umursamaz tavırlar

Tehlikeli yolculuk bir vatandaşın telefon kamerasına yansırken, kazaya davetiye çıkaran gençlerin umursamaz tavırları dikkat çekti. Trafiği tehlikeye düşürdükleri yetmediği gibi sürücüleri de çileden çıkardı.