Trafikteki yan yan seyreden özel halk otobüsü kameralarda

Bursa'da yan yan giden özel halk otobüsü, trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Trafikteki yan yan seyreden özel halk otobüsü kameralarda
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’da yan yan giden özel halk otobüsü, trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaza yapan özel halk otobüsünün sürücüsü, otobüsü tamirciye sürerek götürmeyi tercih etti. Özel halk otobüsü lastiklerinin yamukluğu sebebiyle yan yan giderken o anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.