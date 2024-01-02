Trafo bomba gibi patladı: Kıvılcımlar sokağı aydınlattı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde trafo telleri bomba gibi patlayarak kıvılcım saçtı.

Olay, ilçeye bağlı Çiftlikönü Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik tellerinden bir anda kıvılcımlar çıkarak patlama sesleri meydana geldi. Peş peşe patlamaların olduğu trafo telleri mahallede korkulu anlara neden oldu. Patlama anları ve çıkan kıvılcımlar ise çevredeki kameralara yansıdı.

Patlama sesleri ve kıvılcımlar bir süre sonra kendiliğinden sönerken, ihbar üzerine bölgeye TREDAŞ ekipleri sevk edildi.