Trafo patladı, ağaçlar ve otluk alan alev aldı

Orhangazi’ye bağlı Gölyaka Mahallesi’nde yüksek gerilim hattında bulunan bir trafonun patlaması sonrasında yangın çıktı. Elektrik direğinin yanındaki ağacı tutuşturan yangın daha sonra otluk alana sıçradı.

Yangın saat 12.00 sıralarında Orhangazi’ye bağlı Gölyaka Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Gölyaka Cami yanında bulunan Elektrik direğindeki trafo henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlama ile birlikte trafo alev aldı. Trafodaki alevler elektrik direğinin yanındaki çam ağacına sıçrayınca alev aldı. alevlerin yaklaşık 20 metre yükseğe yükseldiği yangın otluk alana da sıçradı. Vatandaşlar Cami şadırvanından çektikleri hortum ile yangına müdahale etti. ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın esnasında trafonun patlaması ile birlikte Gölyaka mahallesinin tamamında elektrik kesintisi yaşandı. UEDAŞ ekipleri de yangının söndürülmesi ile birlikte trafonun bulunduğu elektrik direğinde onarım çalışmalarına başladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.