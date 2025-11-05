TRAKON LITE'a, Mavi Vatan'ı koruma görevi

UNIROBOTICS tarafından geliştirilen TRAKON LITE (Naval) Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, CANiK M2 QCB ağır makineli tüfek ile SALVO Silahlı İnsansız Deniz Aracı üzerinde Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girdi.

Samsun Yurt Savunma (SYS Grup) şirketlerinden UNIROBOTICS ve CANiK, DEARSAN Tersanesi tarafından inşa edilen SALVO Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) projesinde önemli bir başarıya imza attı. TRAKON LITE Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) ve CANiK M2 QCB ile donatılan SALVO SİDA, TCB 1401 borda numarasıyla Türk Deniz Kuvvetleri envanterine resmen girdi. Bu entegrasyon, UNIROBOTICS ve CANiK’in yerli ve milli teknolojilerle geliştirdiği çözümlerin, modern muharebe sahasındaki insansız deniz platformlarının ihtiyaçlarını karşılamadaki etkinliğini bir kez daha kanıtladı.

DEARSAN Tersanesi’nin tasarlayıp ürettiği SALVO SİDA, 14,79 metre uzunluğa, 3,83 metre genişliğe ve 0,75 metre drafta sahip bulunuyor. SALVO SİDA, dizel motor opsiyonlarına göre 35+ knot (+64.8 km/sa) hıza ulaşabiliyor. UNIROBOTICS’in TRAKON LITE UKSS’si ile entegre edilen araç, 12,7 mm CANiK M2 QCB 12.7x99 mm ağır makineli tüfeğin yanı sıra isteğe bağlı olarak 5,56 mm, 7,62 mm makineli tüfek veya 40 mm bomba atar ile donatılabiliyor. Marmara Denizi’ndeki testlerde sistem, 11 km mesafedeki sahil kontrol istasyonu üzerinden hedefi başarılı şekilde vurdu - operasyonel kabiliyet doğrulandı.

UNIROBOTICS, kuruluşundan bu yana deniz platformlarına yönelik özel çözümler geliştirerek sektörde fark oluşturuyor. Daha önce Türk Deniz Kuvvetleri’nin HİSAR sınıfı Açık Deniz Karakol Gemileri’ne entegre edilen TRAKON TARGAN UKSS’nin başarısının ardından, insansız deniz araçları (İDA/SİDA) için de öncü bir çözüm oluşturuyor.

Günümüz muharebe sahasında insansız deniz araçlarının yoğun kullanımı göz önüne alındığında, TRAKON LITE’ın yapay zeka tabanlı üstün yazılım mimarisi, haberleşme kesintilerinde dahi görevin emniyetli şekilde sürdürülmesini sağlayarak operasyonel süreklilik sunuyor. Hafif ve kompakt tasarımıyla farklı platformlara uyumlu olan sistem, stabilizasyon, hedef angajman doğruluğu ve açık arayüzler sayesinde entegrasyon kolaylığı sağlıyor.

CANiK M2 QCB 12.7x99 mm ağır makineli tüfek ise sahada kanıtlanmış performansı, düşük dağılım ve yüksek güvenilirliği ile TRAKON LITE’ın caydırıcılığını üst seviyeye çıkarıyor.

Denizdeki zorluklara özel çözüm

UNIROBOTICS Genel Müdürü Ömür Baç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Deniz sistemleri, kuruluşumuzdan bu yana yoğun mesai harcadığımız stratejik bir alan. Deniz tipi UKSS’ler doğaları gereği zorlu çevre şartlarına dayanacak şekilde tasarlanır; insansız deniz sistemleri ise kara platformlarından farklı olarak uzun menzillerde kesintisiz görev icra eder. Bu nedenle yalnızca donanımda özel çözümler sunmak yetmez; aynı zamanda yapay zeka destekli gelişmiş yazılımlar da şarttır. UNIROBOTICS bu noktada fark oluşturuyor. SİDA’ların değişken taşıma kapasitelerine rağmen hafif ve kompakt UKSS ihtiyacı kritik; TRAKON LITE (Naval) tam da bu ihtiyaca cevap vermek üzere geliştirildi. Bilindiği üzere daha önce Türk Deniz Kuvvetleri’nin HİSAR sınıfı Açık Deniz Karakol Gemileri’nde TRAKON TARGAN ile yerimizi almıştık. Şimdi ise SALVO SİDA ile envantere insansız bir platform üzerinden dahil olmak bizim için büyük bir onur. Önümüzdeki dönemde insansız deniz sistemlerinin ihracatta güçlü bir ivme oluşturacağına yürekten inanıyoruz" dedi.