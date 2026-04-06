Traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Yusuf EkerEditör
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Karaağaç köyünde Hanifi Taşkın idaresindeki 11 DH 857 plakalı traktör, köy içerisinde seyir halindeyken virajı alamayarak devrildi. Kazada traktörün ters dönmesi sonucu sürücü aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hanifi Taşkın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

