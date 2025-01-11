Traktör tarlaya uçtu: 1 ölü

Edirne'de tarlaya uçan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Traktör tarlaya uçtu: 1 ölü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Edirne’de tarlaya uçan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Muhacırkadı köyü ile Pehlivanköy arasında meydana gelen kazada, Gökhan Kırık’ın kullandığı traktör tarlaya uçtu. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Kırık’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Uzunköprü İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu traktör kesilerek sıkıştığı yerden çıkarılan Kırık’ın cenazesi morga kaldırıldı.

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Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.