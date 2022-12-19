Balıkesir’in Gönen ilçesinde traktöre çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Gönen - Biga karayolu üzeri Çifteçeşmeler Kavşağı yakınlarında meydana geldi. 10 NA 837 plakalı traktöre 34 FKK 02 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan üç kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda İtfaiye ekibi, jandarma ve 112 sevk edildi. Yaralılar ambulans ile Gönen Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor