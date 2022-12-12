Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Bursa’da tarlasını süren çiftçi, traktörün takla attığı kazada aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Mustafakemalpaşa’nın kırsal İncealipnar Mahallesi’nde sürmek için tarlasına giden Nedim Erarslan (56), iş bitimi eve dönmek için yola çıktı. Bu esnada yağmura yakalanan Erarslan, traktörüyle seyir halindeyken kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan traktörün altında kalan Erarslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası Nedim Erarslan, mahalle mezarlığında toprağa verildi.