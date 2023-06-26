Traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde kontrolden çıkan traktörün altında kalan genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti
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Sakarya’nın Ferizli ilçesinde kontrolden çıkan traktörün altında kalan genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Ferizli ilçesi Ceylandere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Mehmet Gedikli’nin sürdüğü traktör kontrolden çıktı. Sürücü Gedikli, devrilen traktörün altında kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 27 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.