Traktörünü tamir etmek istedi, hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Haydar Aslan sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 79 yaşındaki Zeki Metin isimli yaşlı adam tamir ettiği traktörün hareket etmesiyle traktörün altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam kaldırıldığı hastanede yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşlı adamın çevresinde “Zeki amca” olarak tanınan hayvansever biri olduğu, traktörünü de tamir ettikten sonra hayvanseverler derneğine hibe edeceğini söylediği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.