Traktörüyle Cumhuriyet kutlamalarına damga vurdu

Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarında traktörünü Türk bayrağı ve Atatürk resimleri ile kaplayan çiftçi Necdet Şahin büyük beğeni kazandı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’nın Yenişehir ilçesinde de kutlanan Cumhuriyetin 100. yıl kutlama töreni çiftçi Necdet Şahin yaptığı sürpriz ile duygu dolu anlara sebep oldu. Necdet Şahin, "29 Ekim Cumhuriyet bayramlarında törenlere katılıyorum. Coşkuluyuz ben çiftçilik yapıyorum. Cumhuriyetimizin 100.yılı kutlu olsun" dedi.