Trakya Ateşi konseri düzenlendi
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından 'Trakya Ateşi' başlıklı konser düzenlendi.
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, 2025/2026 yılı sanat sezonunu başlattı. Tarihi Türk Ocağı binasında gerçekleştirilen konserde, Türk ve Rumeli müzikleri seslendirildi. Edirne Belediyesi Modern Dans Topluluğu’nun da zaman zaman eşlik ettiği konserde, katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı.