Trakya Birlik ayçiçeğine ton başına bin yüz lira fiyat farkı verileceğini açıkladı

Trakya Birlik Yönetim Kurulunca gerçekleşen toplantıda 2021-2022 iş yılında ürün teslim eden ortaklarına yüzde 40 ayçiçeği için ton başına bin yüz lira fiyat farkı verilmesine karar verdi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 12.06.2022 12:58
  • Güncelleme: 12.06.2022 13:23
Trakya Birlik ayçiçeğine ton başına bin yüz lira fiyat farkı verileceğini açıkladı
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Trakya Birlik Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantıda fiyat farkı olarak ortaklarına verilecek toplam tutarın yaklaşık 325 milyon lira olduğunu açıkladı.

Trakya birliğin yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

“Yönetim Kurulumuzca gerçekleştirilen toplantıda, 31 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek 2021/2022 iş yılı faaliyetleri çerçevesinde gerek ortaklarımızdan mütalaaya edilen ayçiçeği stoklarının Birliğimize bağlı fabrikalarda çok büyük oranda işlenerek mamul olarak satışının gerçekleştirilmesi gerekse de ticari faaliyetler çerçevesinde bütçelendirilmiş satış hedeflerine büyük oranda ulaşılması neticesinde, Birliğimiz iş yılına ilişkin bilanço ve gelir tabloları 3’üncü geçici vergi dönemi Nisan 2022 mali tablolarıyla çok büyük oranda kesinleşmiştir.”

“Yüzde 40 yağlı bazı ürüne esas olmak üzere ton başına bin yüz lira fiyat farkına karar verildi”

Açıklamada, “İş yılının bütününe ilişkin yapılan değerlendirmede yönetim kurulu, mali tablolarda ortaya çıkan müspet farkın son beş iş yılında uygulandığı üzere önümüzde ki Ocak ayında gerçekleştirilecek Birlik genel kurulunu müteakiben ortaklarımıza kar payı dağıtımı yapılması hususunu da mütalaa etmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde, bu iş yılına has olmak üzere; dönem içerisinde ürün fiyatlarında yaşanan yüksek artış, ortaklarımızın tarımsal üretimlerini sürdürmek konusunda karşılaştıkları yüksek tutarlı girdi ihtiyacı ve artan üretim maliyetleri, paranın zamansal olarak satın alma gücünün korunması gibi kritik hususlar kurumsal sürdürülebilirlikle birlikte değerlendirilerek, 1 Ekim 2021 tarihinde açıklanan ön alım fiyatına fark fiyatı uygulanarak alım fiyatının kesinleştirilmesinin mevcut sosyoekonomik koşullarda ortaklarımız adına daha büyük fayda sağlayacağı mülahaza edilmiştir. Bu çerçevede 2021 kampanya döneminde ürün teslim eden tüm ortaklarımıza yüzde 40 yağlı baz ürüne esas olmak üzere bin yüz lira fiyat farkı verilmesi karar altına alınmıştır. Bu vesileyle kooperatifçiliğin en güzel örneğini göstererek Birliğine güvenmiş ve ürün teslim etmiş tüm üretici ortaklarımıza teşekkür ve şükranlarımızı sunarız” dendi.

“Ortaklarımıza 2022-2023 üretim sezonunda bireysel satış yöntemiyle ürün teslim imkanı”

Açıklamada ayrıca, “Üretici ortaklarımızın tarımsal faaliyetlerinden elde ettiği kazancı olabildiğince artırabilmek adına, kurumsal imkanlar ve tabi olunan mevzuat doğrultusunda Birliğimizce alternatif alım modelleri üzerinde çalışılmaktadır. Bu çerçevede pandemi süreciyle başlayan, iklimsel etkiler ve jeopolitik gelişmelerle artarak devam eden tarımsal emtiaların arz talep dengesi içerisinde yüksek değer kazanımlarından ilave kazanç elde etme eğiliminin tüm çiftçilerimizde ağırlık kazanan ekonomik tercih haline geldiği görülmektedir. Bu itibarla Yönetim Kurulumuz ortaklarımızın üretimini gerçekleştirdikleri ürünleri hasat dönemi sonrasına taşıyarak daha yüksek fiyatla satışa sunma hedef ve isteğini karşılamak ve bu yolla zirai kazançlarını yükselterek ortaklık bağlarının da güçlendirilmesine katkı sağlamak maksadıyla Kesin Fiyat Yöntemiyle Alım Yöntemine ek olarak Emanet ( Bireysel Satış) yöntemiyle ürün satış imkanı sağlayan alım modelini ortaklarımızın tercihine sunma kararı almıştır. Yeni alım modeli esas ve uygulamaları konusunda ortaklarımız ortağı oldukları kooperatiflerden gerekli bilgilere ulaşarak rekolte beyan döneminde ürün teslim miktar ve yöntemini belirleyebileceklerdir. Ortaklarımıza ve Birliğimize hayırlı olsun” bilgilerine yer verildi.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Berker Esen Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Berker Esen Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Silivri Belediyesi kendi elektriğini üretecek

Silivri Belediyesi kendi elektriğini üretecek

Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

'Temaşamata' ASEL BEBEK GÜLSÜN DİYE sahnelenecek

‘Temaşamata’ ASEL BEBEK GÜLSÜN DİYE sahnelenecek

Ortaköy muhtarını seçiyor

Ortaköy muhtarını seçiyor

Tarih ve Kültür Mübadele Evi'nde yaşatılacak

Tarih ve Kültür Mübadele Evi’nde yaşatılacak

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

2
Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

3
Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

4
Kumburgaz'daki feci kaza kamerada

Kumburgaz'daki feci kaza kamerada

5
Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

6
Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Yılmaz: 'Sizin dertlerinizle dertleniyorum'

Yılmaz: ‘Sizin dertlerinizle dertleniyorum’

DAHA FAZLA
Silivri'de kadınlar artı kart ile kazanacak

Silivri’de kadınlar artı kart ile kazanacak

Çolakoğlu, Kale hariç transferi kapattık

Çolakoğlu, Kale hariç transferi kapattık

Yeni muhtar mazbatasını aldı

Yeni muhtar mazbatasını aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştürler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştürler

Kurbanlık alımında İSMET farkı

Kurbanlık alımında İSMET farkı