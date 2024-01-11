Trakya Birlik Başkanı Kırbiç: 'Kuraklık, ayçiçek verimini olumsuz yönde etkilemiştir'

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, "Ülkemizde ve özellikle Trakya bölgesinde yaşanan kuraklığın ayçiçek verimini olumsuz yönde etkilemesine rağmen bir önceki iş yılına yaklaşarak 293 bin 789 ton ürün mübayaa edilmiş ve 4 milyar 325 milyon TL ürün bedeli ödemesi gerçekleştirilmiştir" dedi.

Trakya Birlik 2022/2023 İş Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı, Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel Kurul Toplantısı’na, Trakya Birlik yönetim kurulu üyeleri, Marmara Bölgesi’ndeki 35 kooperatifin yönetim kurulu üyeleri, çiftçiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve birlik ortakları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantı, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç’in değerlendirme konuşmalarıyla sürdü.

Geçtiğimiz dönem Trakya’da ve ülke genelinde yaşanan kuraklığa dikkat çeken Trakya Birlik Başkanı Kırbiç, ayçiçek veriminin düştüğünü belirtti.

"4 milyar 325 milyon TL ödeme yapılmıştır"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, “Geçtiğimiz kampanya döneminde kooperatiflerimizce çiftçilerimize yaklaşık 14 bin ton gübre satışı, 160 bin litre zirai ilaç, kooperatif ortaklarına da yaklaşık 67 bin çuval torba tohum satışı gerçekleşmiştir. Yaklaşık 197 bin ton fenni yem, 23 bin ton küspe satışı yapılmıştır. Kısa ve uzun vadeli olmak üzere ortaklarımıza yaklaşık 2 milyar 297 milyon TL ayni ve nakdi olmak üzere kredi kullandırılmıştır. Geçtiğimiz kampanya döneminde ortaklarımıza yaklaşık 294 bin ton ürün mubayaası gerçekleştirilmiş, bunun bedeli olarak da yaklaşık 4 milyar 325 milyon TL ödemesi yapılmıştır" dedi.

"Rekolte kaybı oldu"

Türkiye’de yaşanan kuraklığa değinen Başkan Kırbiç, "Geçtiğimiz kampanya döneminde ülkemizde ve özellikle Trakya bölgesinde yaşanan kuraklık, ayçiçek verimini olumsuz yönde etkilemiştir. Rekolte kaybı olmasına rağmen, piyasada ayçiçek fiyatlarının düşük oluşmasından dolayı üretilen ürünün büyük bölümü Trakya Birlikçe mübayaa edilmiştir. Kuraklık etkisi ve ekim alanlarının düşmesine rağmen Trakya Birlik olarak bir önceki yıla yakın ürün mübayaasında bulunulmuştur. Üretim maliyetlerine göre ortaklarımızın kazancının, olması gerektiği seviyede gerçekleşmesi konusunda Trakya Birlik Yönetim Kurulumuzca gerçekten Ankara’da, bürokraside, siyasette büyük mücadele verilmiştir" şeklinde konuştu.

"Gümrük vergilerinin sıfırlanması bizleri çok zora sokmuştur"

Başkan Kırbiç konuşmasının devamında, “Geçtiğimiz yıl 31 Aralık tarihi itibariyle gümrük vergilerinin sıfırlanması, bizleri çok zora sokmuştur. Aldığımız ürünün büyük bir bölümü o tarihe kadar işlenmediğinden, ithal maliyette de o günlerdeki fiyatı 8 bin 500 ile 9 bin TL fiyattan oluşmuş bu da Trakya Birlik olarak bizi epey sıkıntıya sokmuştur" diye konuştu.

Daha sonra Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, Genel Kurula katılan herkese teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Genel Kurulda Divan Başkanlığına Göksel Baytok, Başkan Vekilliğine Levent Kızıltan, Katip Üyeliklerine Zekeriya Güven ve Hakkı Çetin seçildi.