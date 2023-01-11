Trakya Birlik ortaklarına 3 milyar 881 milyon 323 bin lira ödedi

Türkiye’nin en büyük üretici birliklerinden olan Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifler Birliği (Trakya Birlik), 2021-2022 İş Yılı Olağan Genel Kurulunda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, 3 milyar 881 milyon 323 bin 170 TL tutarındaki ürün bedelinin tamamının ortaklara ödendiğini söyledi.

Trakya Birlik yeni yönetimi, 2021-2022 İş Yılı Olağan Genel Kurulu başladı. Genel kurula Trakya Birlik yönetim kurulu üyeleri, Marmara Bölgesi’ndeki 35 kooperatifin yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve birlik ortakları katıldı. Genel kurulda 298 oy kullanıldı. 2’sinin geçersiz sayıldığı seçimlerde Mavi liste ile seçime giden Şafak Kırbiç ve ekibi 215, sarı liste ile seçime giden Cem Özkan ve ekibi ise 81 oy aldı.

Mimar Sinan Spor Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurulda konuşma yapan Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, geçtiğimiz yıl 311 bin 220 ton ayçiçeği mubayaası (satın alım) gerçekleştirdiklerini belirtti. Trakya Birlik’in yoğun emek ve çaba sarf ettiğini aktaran Kırbiç, kamuoyunun beklediği ayçiçeği fiyatının belirlenmesi ve ortakların emeklerinin karşılığının ödenmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. 2021-2022 iş yılını başarılı geçirdiklerini söyleyen Kırbiç, 2021 yılında 278 bin 465 ton olan ürün mubayaasının 2022’de 311 bin 220 ton olarak gerçekleştiğini belirtti.

"3 milyar 881 milyon 323 bin 170 lira ödendi"

Geçen yıl yaşanan kuraklığın verimi etkilediğine değinen Kırbiç, hasat öncesi yaşanan kuraklıktan dolayı ayçiçeği mubayaasının beklentilerin bir miktar altında kaldığına dikkat çekti. Trakya Birlik olarak mubayaasının 96 bin 158 tona ulaştığı 8 Eylül 2022 tarihi itibarıyla ton başına 12 bin lira avans fiyat açıklandığını dile getiren Kırbiç, hasat sonuna gelindiğinde ortaklardan mubayaa edilen toplam tonajın 311 bin 220 ton seviyesine ulaştığını söyledi. Randıman oranı esaslı alım ile ortakların eline ton başına 12 bin 943 lira geçtiğini aktaran Kırbiç, 3 milyar 881 milyon 323 bin 170 lira tutarındaki ürün bedelinin tamamını ortaklara kısa süre içerisinde ödendiğinin altını çizdi.

Birliğin açıkladığı ton başına 12 bin liralık fiyatın ülke genelinde siyasiler ve tüm üreticiler tarafından referans olarak gösterilerek takdir edildiğini vurgulayan Kırbiç, Trakya Birlik’in işletmelerinde 24 saat çalışma esasıyla üretiminin sürdüğünü ve maksimum kapasiteyle üretilen mamullerin piyasaya arz edildiğini ifade etti.

"Hedefimiz tüketicilerimize sunduğumuz mamullerin üretimindeki sürdürülebilirliği sağlamak"

Trakya Birlik faaliyet ve çalışmalarında önceliklerinin ürünlerin tarladan sofraya gelene kadar her aşamanın en iyi şekilde yürütülmeye çalışıldığını söyleyen Kırbiç, "Hedefimiz tüketicilerimize sunduğumuz mamullerimizin üretimindeki yüksek standartlarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak ve ülkemiz için en temel tarım ürünlerinden olan yağlık ayçiçeği tohumunun üretiminde sürdürülebilirliğe destek vermektir" dedi.

"Çiftçilere akaryakıt anlaşma müjdesi"

Önümüzdeki ayçiçeği ekim sezonunda çiftçinin kullanabilmesi için akaryakıt firmasıyla anlaşma yapacaklarını müjdeleyen Kırbiç, projelere ilişkin de açıklamada bulundu. En büyük gayret ve çabalarının, birliğin üretim, depolama, kooperatifçilik hizmet yapısı konusunda öz sermayeyi ve rekabetçiliği koruyarak yatırımlara hız kazandırmak olduğunu aktaran Kırbiç, "Tamamladığımız 4 yıllık görev süremiz içerisinde imkânlarımız çerçevesinde yatırımlarımızı sürdürerek, her iki fabrikamızda üretim kapasitelerimizi arttırarak, teknolojilerini yenileme konusunda yatırımlar yaptık. Önümüzdeki süreçte çiftçilerimizin, ortaklarımızın akaryakıt ihtiyaçlarının karşılaması için bir akaryakıt firması ile anlaşma sağladık. Ayçiçeği ekim sezonuna kadar çiftçilerimiz anlaşmalı olarak nakit ve vadeli akaryakıt ürünlerini kurumumuzdan sağlayacaklardır” ifadelerine yer verdi.

Kırbiç’in konuşmasının ardından Genel Kurulda Divan Başkanlığı’na Durgut Ersoy (Pehlivanköy Koop.), Başkan Vekilliği’ne Levent Kızıltan (Gelibolu Koop.), Katip Üyeliklere Göksel Baytop (Babaeski Koop.) ve Yaşar Şentürk (Hayrabolu Koop.), seçildi.

Divan heyetinin belirlenmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra ise basına kapalı devam eden genel kurulda Yönetim Kurulu Çalışma Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Genel kurulda 4 yıl süreyle görev yapacak yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapıldı.