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Trakya'da 'çayır tırtılı' alarmı

Trakya'da tarım arazilerinde ekili olan ayçiçeklerine dadanan çayır tırtılına karşı mücadele sürerken, Kırklareli'nin Pınarhisar ve Vize ilçelerinde de çayır tırtılı görülmeye başlandı.

Trakya'da 'çayır tırtılı' alarmı
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Trakya’da yaklaşık 10 gün önce başlayan çayır tırtılı ile mücadele sürüyor. Bölgenin her yerini istila eden çayır tırtılı Kırklareli’nin Pınarhisar ve Vize ilçelerinde de görülmeye başladı.

Çayır tırtılına karşı dronla, traktörler ile mücadeleye devam eden çiftçi, bir an önce bu istilanın bitmesini umut ediyor.

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Çayır tırtılına karşı mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, son olarak Pınarhisar ve Vize ilçelerinde çayır tırtılı görülmeye başlandığını söyledi.

Şaylan, sulak alanlarda dron ile kurak alanda traktörler ile ilaçlama yapıldığını belirterek, “Bütün Trakya’nın her yerinde çayır tırtılı istilası var. Türkiye’de ne kadar dron ile ilaçlama yapan şirket varsa hepsini aradık ve hepsi de bölgemize gelmeye başladı. Ama artık dronlar de ilaçlamaya yetmiyor. Sulu tarım yapılan yerler dron ile ilaçlamak istiyor. Çayır tırtılı öyle bir zararlı ki tarlada hiçbir şey bırakmıyor. Ayçiçeğinin de yüzde 50’si Trakya bölgesinde yetiştiği için bu bizim için geriye dönülmez son gibi. Çiftçi arkadaşlar kurak bölgede traktörleri ile ilaçlama yapıyor. Yaklaşık 1 haftadır bunu mücadelesini veriyoruz. Fakat her yerde çıkmaya başladı. Pınarhisar ve Vize ilçesinde de başladı. Her gün bir yerden kötü haber alıyoruz. Umarım bu çayır tırtılını baskılayabiliriz” dedi.

Çiftçi Ramazan Arı, çayır tırtılı istilasının dron ile ilaçlama yapılarak çözüleceğini belirterek yetkililerden yardım beklediğini ifade etti. Arı, bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Vali Birol Ekici ve yetkililere teşekkür etti.

Trakya'da 'çayır tırtılı' alarmı
Trakya'da 'çayır tırtılı' alarmı
Trakya'da 'çayır tırtılı' alarmı
Trakya'da 'çayır tırtılı' alarmı
Trakya'da 'çayır tırtılı' alarmı
Trakya'da 'çayır tırtılı' alarmı
Trakya'da 'çayır tırtılı' alarmı
Trakya'da 'çayır tırtılı' alarmı
Trakya'da 'çayır tırtılı' alarmı
Trakya'da 'çayır tırtılı' alarmı
İHA
Editör

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