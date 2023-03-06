Trakya'da 14 barajın doluluk oranı düşüşte

Trakya’da bulunan 14 barajın doluluk oranları geçtiğimiz seneye göre yüzde 17 azaldı. Geçtiğimiz yıl Mart ayında 749 milyon 479 bin metreküp olan barajlar, son verilere göre 562 milyon 279 bin metreküp olarak kaydedildi.

Mevsimin kurak ve yağışsız geçmesi sebebiyle Trakya’da bulunan 14 barajın doluluk oranlarında düşüş yaşanıyor. 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp hacme sahip olan Trakya’daki 14 barajın doluluk oranları kuraklık sebebiyle geçtiğimiz seneye göre 187 milyon 200 bin metreküp düştü.

Edirne’de bulunan 6 barajda geçen yıl Mart ayında 280 milyon 32 bin metreküp olarak ölçülen su miktarının, bu sene aynı dönemde 236 milyon 30 bin metreküpe düştüğü gözlenirken, Kırklareli’ndeki 4 barajda ise Mart ayında 269 milyon 979 bin metreküp olan su miktarı aynı dönemde 165 milyon 656 bine geriledi. Tekirdağ’da bulunan 4 barajda ise aynı dönemde 199 milyon 468 bin metreküp olan su miktarı, 160 milyon 593 bin metreküpe düştü.