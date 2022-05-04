Trakya'da 30 yıldır köy köy dolaşarak gofret satışı yapıyor

Trakya'da il ilçe, köy köy demeden eski model arabasıyla gezerek gofret satışı yapan, seyyar satıcı işine yıllarca bağlı olmanın en büyük sırrının dürüstlük olduğunu söyledi.

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  • 04.05.2022 14:38
  • Güncelleme: 04.05.2022 16:13
Trakya'da 30 yıldır köy köy dolaşarak gofret satışı yapıyor
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Trakya Bölgesinde yaklaşık olarak 30 yıl boyunca eski model arabasıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın kent merkezleri ve ilçelerinde köy köy, kapı kapı gezerek, nerdeyse her vatandaşa gofret satışı yapan Aydın Topuz, işini halen büyük bir sevgiyle sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor. 3 çocuk babası olan 58 yaşındaki Topuz, çok çalışarak şükrederek, bugünlere kadar geldiğini belirtti.

“Ben kendim kendimi yetiştirdim”

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İşini büyük bir aşkla yaptığını ifade eden Aydın Topuz, “Bu işi yaklaşık 30 yıldır Trakya’da köy köy gezerek, bıkmadan, usanmadan, çok çalışıp ve şükrederek yapıyorum. Trakya’da tanımadığım kimse yok. İnsan olmak çok güzel bir şey. Allah insanlara akıl, irade ve nefis vermiş. Nefsine uymayacaksın iradeli olacaksın. Rabbime şükürler olsun bu işi 30 yıldır yapıyorum. Şükrediyorum çok çalışıyorum malımı taze bir şekilde fabrikadan direk Trakya’nın bütün illerine bütün köylerine herkese iletiyorum. Ürünlerimi büyük küçük herkes yemekte ve bu beni mutlu ediyor. Çok farklı insanlar tanıyorum. Allah herkesin kesesine bereket versin. Ben kendim kendimi yetiştirdim. Halka İlişkiler Pazarlama mezunuyum. Müşterilerim de beni sevip sayarlar bunun için güler yüzlü tatlı dilli olmalısınız. Onlar beni seviyor ben de onları seviyorum. İşimi severek yapıyorum ve bir insan sevdiği işi yapmalı sevmediği işi yapmamalı, ben işimi çok seviyorum” dedi.

Edirne’ye bağlı İskender Köyü sakinlerinden Hamdi Kendiz, 30 yıldır seyyar esnafı tanıdığını belirterek, “Buraya sürekli gelir gider. Kendisi güler yüzlü iyi biridir çok temiz çalışır ve doğru konuşur. Helal para kazanan kanaatkâr biridir kendisini seviyoruz” şeklinde konuştu.

Kahvehanede oturan Erkan Perinçek, “Dürüst bir esnaftır her zaman taze mal getirir. Türünün son örneklerindendir desek yeridir” ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden Ersan Akçil ise, kendi çocuklarının ve torunlarının seyyar arkadaşın gofretleriyle büyüdüğünü söyledi.

İHA

SHA Editör
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