Trakya'da 520 bin dekar arazi suya kavuşacak

Edirne’de yapımı devam eden Çakmak Barajı’nın tamamlanmasıyla 520 bin dekar arazi suya kavuşacak.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede Uzunköprü ve Meriç ilçelerinde 67 köyde toplam 520 bin 560 dekarlık araziyi sulayacak Çakmak Barajı Sulaması’yla ilgili eksik imalatların tamamlanmasına yönelik iş sözleşmesi imzalandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen projeyle Çakmak Barajı Sulaması 1. Kısım İnşaatı yapım işinde 520 bin 560 hektar tarım arazisi suya kavuşturulacak. Meriç Nehri’nden kış aylarında pompa istasyonu ile alınan su, iletim kanalı aracılığıyla barajın dip savağına aktarılacak. İletim kanalı hem barajın doldurulmasında hem de sulama amaçlı olarak kullanılacak.

Çakmak Barajı Sulaması 1. Kısım işine ait olan Çakmak Barajı Yaklaşım Kanalı P2B Pompa İstasyonu ve ENH Eksik İmalatların tamamlanması işi için imzaların atıldığını belirtilirken, 3 bin 250 metre uzunluğundaki kanal 4 metre taban uzunluğunda, 4,60 metre yüksekliğinde ve 4,30 genişliğinde olacak. Kanal 520,560 dekar tarım arazinin sulanmasını sağlayacak.

Proje çerçevesinde Meriç Nehrinden, kış aylarında P1 Pompa istasyonu ile alınan sular, A2 iletim kanalına verilecek ve A2 iletim kanalından alınan sular, A iletim kanalına verilerek 169.85 hm/yıl su P2B pompa istasyonu ve baraj dipsavağı vasıtasıyla Çakmak Barajı rezervuarına terfi edecek. Projenin Sulama sahası Uzunköprü ve Meriç ilçeleri ile Kırklareli Pehlivanköy ilçelerine hizmet edecek. Bölge insanına ek gelir sağlayacak Çakmak Barajı Sulaması inşaatı işinin tamamlanması ile hem tarlalardaki verim artarak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak.