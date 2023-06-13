Trakya'da ekili alanlarda rekoltenin geçen seneye göre artması bekleniyor

Türkiye’nin tahıl ambarlarından Trakya’da ekim döneminde kurak geçmesi sebebiyle gelişiminde sıkıntı yaşanan ekili alanlarda, mevsim yağışlarıyla rekoltenin geçen seneye göre artması bekleniyor. Kırklarelili üreticiler de bu sezon, geçtiğimiz sezona göre yaklaşık 2 kat verim bekliyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da ekim döneminde yaşanan aşırı kuraklık sebebiyle gelişiminde riskle karşı karşıya kalan ekili alanlar, mevsimsel yağışlarla arttı. Kırklareli’nde de 1 milyon 200 bin dekarda ekili olan buğdayın gelişimi üst düzey seviyeye ulaştı. Son yağışlarla üreticiler verimin yaklaşık olarak 2 kat artmasını bekliyor.

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, kurak başlayan sezonda son yağışların ekili alanlarda verimliliği artırdığını ifade etti. Aksoy, “Kırklareli ilimizde yaklaşık olarak 1 milyon 200 bin dekar alanda buğday üretimi yapılıyor. 900 bin dekar ve üstü bir alanda da ayçiçek üretimi yapıyoruz. Bu sene mevsime kurak girmiştik ama yağışlar düzenli bir şekilde geldi. Şu anda bulunduğumuz yer, Kayalı köyü. Burası bitkisel üretim anlamında organik maddece torakların en zayıf olduğu bölge. Arkadaki buğday tarlasından hasatta yaklaşık 350 ile 400 kilo buğday almayı hesaplıyoruz. Normalde daha önce böyle alanlardan 200 ila 250 kilo anca alabiliyorduk. Kırklareli’nde şu anda yaptığımız hesaplamaya göre 740 bin ton buğday, 250 bin tona da yakın ayçiçeği hesabımız var ama ayçiçekleri için çok erken arpa ve yulaf çeşitleri ile ilgilide hasatlarımız çok iyi özellikle havaların serin gitmesi tane dolguluğunu, verimi artırdı" dedi.

Aksoy, tahıllarda ülke açısından bir sıkıntı olmayacağını beklediklerini söyledi.