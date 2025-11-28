Trakya'da göçmen kuşlara halkalama projesi ödül getirdi

Trakya’da göçmen kuşların korunmasına yönelik yürütülen "Trakya’nın Kuşlarını Halkalıyoruz" projesi, Toplumsal Fayda Ödülleri’nde "Topluma Değer Katan Projeler" kategorisinde ödüle layık görüldü.

TREDAŞ’ın Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirdiği "Trakya’nın Kuşlarını Halkalıyoruz" projesi, Trakya’daki leylekler ve nesli tehlike altında bulunan şah kartal başta olmak üzere göçmen kuşların yaşam alanlarını güvence altına almayı amaçlıyor. Proje kapsamında kuşların halkalanması ve GPS ile izlenmesi, enerji hatlarında kuş dostu izolasyon uygulamalarının yaygınlaştırılması ve leylek yuva platformlarının kurulması planlanıyor. Şu ana kadar bin leylek platformu kurulurken, kuş dostu enerji altyapıları hayata geçirildi ve halkalama çalışmaları başlatıldı. Önümüzdeki beş yıl içinde 500 leylek ve 100 şah kartalın halkalanması, bazı bireylerin ise uydu vericileri ile izlenmesi planlanıyor. Bu çalışmalar kuşların göç rotaları, yaşam alanları ve karşılaştıkları tehditlerin bilimsel olarak kayıt altına alınmasını sağlayacak.

TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Amacımız, kuşların yaşam alanlarını güvenli hale getirirken Trakya’da doğa koruma bilincini güçlendirmek. Bu ödül, toplum ve çevre için değer üretme yaklaşımımızın teyididir" ifadelerini kullandı.