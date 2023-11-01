Trakya'da ihracat ithalatı geçti

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde 288,1 milyon dolar ihracat, 239,6 milyon dolar ithalat gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Yılı Eylül Ayı Dış Ticaret İstatistikleri’nden yararlanarak “Edirne, Tekirdağ, Kırklareli İlleri Dış Ticaret İstatistikleri, Eylül 2023” konusunda bir basın bülteni hazırlandı.

TÜİK verilerine göre Edirne’de 2023 yılı Eylül ayında ihracat 10,9 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Tekirdağ’da 247,7 milyon dolar, Kırklareli’nde ise 30,1 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Trakya bölgesinde toplamda 288,1 milyon dolar ihracat gerçekleşti.

İthalat verilerinde ise Edirne’de 2023 yılı Eylül ayında 3,8 milyon dolar, Tekirdağ’da 222,3 milyon dolar, Kırklareli’nde ise 13,5 milyon dolar ithalat gerçekleşti. Trakya bölgesinde toplamda 239,6 milyon dolar ithalat gerçekleşmiş oldu.

Edirne’de Eylül ayında en çok ihracat Almanya, en çok İthalat Birleşik Krallık ile, Kırklareli’nde çok ihracat Almanya, en çok ithalat ise Rusya Federasyonu ile Tekirdağ’da ise en çok ihracat Almanya, en çok ithalat Çin ile yapıldı.