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Trakya'da ilaçlanan mısır tarları tırtıllardan temizlendi
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Trakya'da ilaçlanan mısır tarları tırtıllardan temizlendi

Edirne'de ayçiçeğinin yanı sıra mısır tarlalarında da görülen çayır tırtılları, erken müdahaleyle yayılmadan önlendi.

Trakya'da ilaçlanan mısır tarları tırtıllardan temizlendi
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Edirne’de ayçiçeğinin yanı sıra mısır tarlalarında da görülen çayır tırtılları, erken müdahaleyle yayılmadan önlendi.

Edirne’de Kurban Bayramı’nda ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılıyla mücadele çerçevesinde süren çalışmalar olumlu sonuç verdi ve çayır tırtılı istilası sona erdi. Ancak son dönemde kent genelinde bazı mısır tarlalarında da çayır tırtılı görüldü. Hızlıca başlatılan çalışmalar sonucu mısır tarlalarında da nadir görülen çayır tırtılı mücadelesinde başarılı sonuç alındı.

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“Tarlalar tamamen arındırıldı”

Trakya bölgesinde zirai dron ile tarım arazilerinde ilaçlama yapan Ömer Kaymaz, her gün gelişen teknolojiyle birlikte ekinlere zarar vermeden havadan ilaçlama yaptıklarını belirterek, “Biz bölgenin ilaçlama ihtiyacını karşılıyoruz. Ekinler belli bir düzeye geldikten sonra traktörlerle ile ilaçlamak mümkün olmuyor. Bizlerde yeni teknoloji zirai insansız hava araçlarıyla bize gelen talepler doğrultusunda zararsız bir şekilde ilaçlamalarımızı havadan yapıyoruz. Bu sorunun görüldüğü birçok bölgede ilaçlamalarımızı yaptık inşallah tarlalarımız tamamen kurtulur. Biz bölge çiftçisiyle görüştüğümüzde ciddi boyutta tırtılların mısır tarlalarında görülmediği söylendi. Zaten yaptığımız ilaçlamalar da etkisini gösterecek diye düşünüyorum. Tabi tarlalarda bu tırtıl türlerinin erken tespit edilmesi sayesinde erken müdahale imkanı oluştu bu şekilde havadan ilaçlama yapılarak kesin sonuç elde edebiliyoruz” dedi.

“Ayçiçekler tamamen ilaçlandı”

Trakya’da bütün ayçiçek tarlalarında ilaçlama yapıldığını ifade eden Kaymaz, “Ayçiçeği tarlalarının ilaçlama yapılan bütün bölgelerinde istilacı türlerden arındırılmış, temizlenmiş durumda. Bölgede de artık tırtılların kalmadığını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

İHA
Editör

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