Trakya'da kaçak elektrik kullanımıyla mücadele devam ediyor

Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, son günlerde artan kaçak elektrik kullanımıyla ilgili gelen ihbarlar üzerine düğmeye bastı.

Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinde elektrik dağıtımı hizmetini gerçekleştiren Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TREDAŞ), vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirerek, kaçak elektrik kullanan şahıslara yaptırım uygulanması için düğmeye bastı. Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda elektrik dağıtım panosundaki elektrik sayaçlarının birinden şüphe eden vatandaşlar, durumu TREDAŞ yetkililerine bildirdi. Yetkililer yaptıkları incelemede, elektrik dağıtım hattından gelen kablonun sayaca bağlanmış gibi gösterilip aslında doğrudan bir daireye bağlandığını, böylelikle elektrik kullanımının ölçülmesinin önüne geçilerek elektriğin kaçak olarak kullanıldığını tespit etti. Elektrik hattının gittiği dairenin eski kiracısı Ç.D. isimli şahsın bu işlemi yaptığını tespit ederek şahısla ilgili idari işlem başlatılması için durumu emniyet güçlerine bildirdi.

Kaçak elektrik uğruna vatandaşın can güvenliği hiçe sayıldı

Ekiplerin apartmanın elektrik panosunda yaptığı incelemede, kaçak elektrik bağlantısı yapılırken kullanılan kablonun korumasız olduğu, akım kaçağı oluşturarak ölüme sebebiyet verebileceği tespit edildi. Bunu öğrenen vatandaşlar ise adeta çileden çıktı. Apartman sakinleri, "Bu çıplak kablo panoya temas etseydi hesabını kim verecekti? Yaşlı insanlarımız, çocuklarımız elektrik akımına kapılsaydı hesabını kim verecekti? İnsanların emeğini, alın terini çalan bu hırsızlar artık insanların yaşamlarını da tehdit eder hale geldi. Bu zamana kadar birilerinin ölmemesi büyük şans" diyerek eski kiracıya ateş püskürdüler.