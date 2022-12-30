Trakya'da Kasım ayında 297 milyon dolar ihracat, 240 milyon dolar ithalat yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Trakya’da Kasım ayında 297 milyon dolar ihracat, 240,1 milyon dolar ise ithalat yapıldı.

TÜİK 2022 Yılı Kasım Ayı Dış Ticaret İstatistikleri’ne göre Edirne’de 2022 yılı Kasım ayında ihracat 8,1 milyon dolar, Tekirdağ’da 256,4 milyon dolar, Kırklareli’de ise 32,5 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Toplamda Trakya’da 297 milyon dolar ihracat yapıldı. İthalat verilerinde ise Edirne’de 2022 yılı Kasım ayında 13,9 milyon dolar, Tekirdağ’da 209 milyon dolar, Kırklareli’de ise 17,2 milyon dolar ithalat gerçekleşti. Böylece Trakya’da 240,1 milyon dolar ithalat yapılmış oldu.

Edirne’de Kasım ayında en çok ihracat Bulgaristan, en çok ithalat Ukrayna ile yapıldı. Kırklareli’de Kasım ayında en çok ihracat Sri Lanka, en çok ithalat ise Rusya Federasyonu ile yapıldı. Tekirdağ’da ise Kasım ayında en çok ihracat Almanya, en çok ithalat Çin ile yapıldı.